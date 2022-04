Hielke Bandstra en Joop Meinsma benoemd tot Lid van Verdienste van de VVD

Het Hoofdbestuur van de VVD heeft Hielke Bandstra (lid sinds 1 november 1976) en Joop Meinsma (lid sinds 1 mei 1985) benoemd tot Lid van Verdienste en hebben hen de prestigieuze mr. D.U. Stikkerplaquette toegekend.

De mr. D.U. Stikkerplaquette is de hoogste onderscheiding binnen de VVD voor lokale politici en vernoemd naar de eerste voorzitter van de VVD. Hij wordt toegekend aan iemand die op een uitzonderlijke wijze en met grote inzet, politieke werkzaamheden verricht in het openbaar bestuur voor de VVD.

Hielke Bandstra ontvangt deze eer voor zijn gedurende 18 jaar grote en onaflatende inzet als raadslid en fractievoorzitter in de gemeente Nijefurd en Súdwest-Fryslân.

Joop Meinsma ontvangt deze eer voor zijn gedurende 32 jaar grote en onaflatende inzet als raadslid, wethouder en fractievoorzitter in de gemeente Gaasterlân-Sleat en de Fryske Marren.

Beide heren zijn trots op hun benoeming en het ontvangen van de plaquette. Ze kijken terug op een dynamische en waardevolle tijd in de gemeentepolitiek. Heel wat uren zijn hier in gaan zitten. Dit was niet mogelijk geweest zonder de ruimte en steun die zij hiervoor hebben gekregen van hun partners.