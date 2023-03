Het zoeken naar kievitseieren is voorbij, nu begint de nazorg

Die nieuwe mensen zijn hard nodig, want de club vergrijst erg. Hendrina Zijlstra heeft vorig jaar de cursus gedaan, zij kan nu ook als nazorger het land in en zondag vond ze het eerst kievietsei van de vogelwacht van IJlst, Oosthem en omgeving. "Ja schitterend. Machtig mooi. Ik was hier met een kundige eierzoeker op pad. We zaken twee keer een kievit achter een mokje aan gaan. Zoals ik vorig jaar ook in de theorielessen heb gehad, is er dan een kans dat er eieren zijn"

Net als autorijden

Nu is ze er klaar voor om de theorie in de praktijk te brengen. "Het is net als met autorijden. Als je voor het eerst in de auto zit, dan moet je op zoveel dingen letten. Maar na een paar jaar autorijden ben je helemaal bekwaam en dan denk je er niet meer over na."

Bij de vogelwacht IJlst, Oosthem e.o. zijn ze blij met haar. "Wij hebben haar met open armen ontvangen", zegt Sjoerd Feenstra van de vogelwacht. "We zeiden: kom erbij, want we hebben behoefte aan nieuwe mensen. Want we gaan richting een tijd waarin alleen oude mensen nog naar eieren kunnen zoeken. De jongeren moeten mee het land in om die know how van de kievit, de grutto en de leeuwerik te leren."

Steeds ouder

Henk Minkes van de bond van Friese vogelwachten BFVW geeft ook aan dat de groep nazorgers enorm vergrijst. "Ik zal niet zeggen: we zijn een uitstervend ras, maar we zijn wel ouder geworden. De gemiddelde leeftijd ligt boven de 60 jaar. De gaten die er vallen, worden niet natuurlijk opgevuld."