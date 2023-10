Het zijn weer Kinderspaarweken bij RegioBank Sneek

Sneek – Van 16 tot en met 27 oktober zijn het weer Kinderspaarweken bij Van Campen & Dijkstra, zelfstandig adviseur van RegioBank in Sneek. Kinderen met een RegioBank-rekening in Sneek kunnen in die twee weken langskomen bij het kantoor aan de Singel 48 om hun spaarpot te legen.

Met je spaarpot naar de bank

Dinie Visser is adviseur bij Van Campen & Dijkstra, RegioBank in Sneek. Zij vertelt: “Weet je nog dat je als kind altijd uitkeek naar de herfstvakantie? Niet alleen omdat je een hele week niet naar school hoefde, maar ook omdat je dan altijd naar de bank mocht! Een jaar lang spaarde je munten en soms zelfs biljetten in je eigen spaarpot en dan brak in het najaar het grote moment aan: je mocht met je spaarpot naar de bank! Klinkt dit als een verhaal uit vervlogen tijden? Nee hoor, bij RegioBank hebben we nog steeds Kinderspaarweken!”

Cadeautje

“Alle jonge spaarders die klant zijn bij RegioBank Sneek mogen tussen 16 en 27 oktober bij ons langskomen met hun spaarpot.” zo zegt Dinie. “Wij zorgen er dan voor dat het geld uit de spaarpot op de rekening wordt gestort. En als beloning voor een jaar lang sparen, mogen alle kinderen een leuk cadeautje uitzoeken.”

Nog geen klant van RegioBank?

RegioBank is er voor iedereen en dus ook voor kinderen. Dinie: “Het JongWijs-pakket is de rekening die met je kind meegroeit. Je begint al vroeg met sparen en zodra je kind acht jaar wordt, komt daar een betaalrekening bij, eventueel met een eigen betaalpas voor je kind. En open je tijdens de Kinderspaarweken een JongWijs-pakket voor jouw kind? Dan kun je direct het spaargeld op die rekening storten en mag je kind een cadeautje uitzoeken.”

Openingstijden

Het kantoor van Van Campen & Dijkstra RegioBank Sneek is iedere werkdag geopend. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.30 uur en op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Tussen 16 en 27 oktober ben je van harte welkom met je kind(eren) én de spaarpot.