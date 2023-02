Het watersportseizoen gaat van start met Boot Holland

Van 8 t/m 12 maart 2023 meren er meer dan 250 bedrijven uit de watersportsector af in het WTC Expo in Leeuwarden. Na een bezoek aan Boot Holland ben jij klaar voor het nieuwe watersportseizoen!



Meer dan alleen boten



Het aanbod is gevarieerd en er is in overvloed aandacht voor sloepen, tenders, houseboats en zeilboten. De steiger is dé aanlegplaats voor motorjachten en er worden vele primeurs getoond. Daarnaast biedt de beurs ruimte voor alles wat met de watersport te maken heeft. Denk aan motoren, accessoires, verzekeringen, elektronica, veiligheid en nog veel meer. Een boot huren voor je vakantie doe je op het recreatieplein en voor scheepsbenodigdheden en alles over elektrisch varen ben je bij Boot Holland ook aan het juiste adres! Ook de kinderen zijn van harte welkom op Boot Holland. Op zaterdag en zondag brengen stoere piraten een bezoek aan het kinderplein voor de kleine avonturiers.



Palaver: de plek om samen te komen



Een van de hotspots op Boot Holland is het Palaver. Het Palaver wordt een bruisend toneel met vele presentaties en lezingen. Er komen verschillende onderwerpen aan bod; van de KNRM met alles over preventie en veiligheid op het water tot alles wat je moet weten over het (ver)kopen of verzekeren van een boot. Voor de zeilliefhebbers vertellen de Hansa Zeilers meer over zeilen met een lichamelijke beperking en tijdens een interactieve quiz leer je alles over veilig varen. Bekijk het hele programma op de website www.boot-holland.nl.



Het belang van duurzaamheid



Verduurzamen is de laatste jaren een steeds belangrijker thema geworden. Zo ook in de watersport. Tijdens Boot Holland is er daarom extra aandacht voor varen met het oog op de toekomst. Er is een royaal aanbod aan elektrische boten te bewonderen en er wordt informatie gegeven over het ombouwen van een brandstofmotor tot een elektrische of hybride motor. Daarnaast is er veel aandacht voor fossielvrij varen, met duurzamere alternatieven van fossiele brandstof.



Plan je bezoek

Wil je Boot Holland in Leeuwarden niet missen? Bestel je tickets online met korting via www.boot-holland.nl. De beurs is geopend van 8 t/m 12 maart 2023 dagelijks vanaf 10.00 uur.