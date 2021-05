Het voormalige Bogerman College in Wommels heeft een nieuwe bestemming

WOMMELS-Het voormalige gebouw van het Bogerman College in Wommels moet een woonlocatie voor jongeren worden, dat heeft het college van Súdwest-Fryslân besloten. Het gebouw is al sinds 2018 buiten gebruik. De wens van het dorpsbelang is om er woonruimte voor starters te maken: er moeten in totaal tien huurappartementen en tien koopwoningen komen.