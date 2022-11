Het voordeel van keerwanden in de tuin

Voor het maken een oprit naar een snelweg, voor het maken van een dam of om hoogteverschillen op terreinen te creëren, keerwanden lenen zich hier uitstekend voor. Maar wist je, dat je keerwanden ook goed in de tuin kunt gebruiken? Wat zijn de mogelijkheden van één of meerdere keerwanden in de tuin?

Wat zijn keerwanden?

Een keerwand is een grote en zware betonnen hoekelement in een L-vorm. Dit is de ideale vorm voor het tegenhouden van een massa zand of water. Door de L-vorm, houdt de keerwand zichzelf goed staande en is deze tevens bestand om de zware krachten van zand en water op te vangen. Daarom niet geheel onlogisch, dat ze veel in de bouwindustrie worden gebruikt. Ook in tuinen zie je steeds vaker keerwanden terug, maar soms nog met enige schroom. Het is namelijk niet zo dat ze gemakkelijk te plaatsen zijn. Zo wegen Nedabo keerwanden gemakkelijk meer dan 100 kilogram. Dit zware gewicht is ook de kracht van een keerwand, want hierdoor blijft deze altijd op zijn plaats staan. Het kost even wat moeite om ze in de tuin te plaatsen, maar daarna heb je er levenslang plezier aan.

Toepassingen met keerwanden in de tuin

Het vaakst worden keerwanden in de tuin gebruikt om hoogteverschillen te creëren. Hoogteverschillen maken een tuin interessant en levendig, maar is niet altijd gemakkelijk om voor elkaar te krijgen. Vaak worden sluitbanden of balken gebruikt om een hoogte in de tuin te bereiken, maar dit is niet altijd succesvol. Op een gegeven moment zal de grond onder de sluitbanden inzakken en stort ook het hoogteverschil in. Plaats je een keerwand, dan is een verhoging altijd sterk en stabiel en bovendien ziet het er veel strakker uit. Wil je een grote vijver in de tuin maken? Ook dan zijn keerwanden de ideale oplossing, om sterke en waterdichte vijverwanden te creëren. Je krijgt de vijver veel gemakkelijker in een strakke vorm en het onderhoud is eenvoudiger om uit te voeren.

Gemakkelijk wegwerken

Wat veel mensen een nadeel vinden, is dat een keerwand van saai en grijs beton is. Dit maakt een tuin er niet gezelliger op. Maar dit hoeft geen probleem te zijn. Als je een moderne tuin wilt, dan is zichtbaar beton juist een strakke aanvulling. Wil je het beton uit het zicht hebben? Wat er nog zichtbaar is van het beton, kun je vrij gemakkelijk wegwerken. Zo kun je de keerwand bekleden met bijvoorbeeld natuursteen of hout. De keerwand doet zo zijn werk en is dan ook esthetisch een aanwinst voor je tuin.