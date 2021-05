Het verhaal van de Duitse en Franse Romantiek uit de 19e eeuw Live te Goënga

Goënga -Aanstaande zaterdag 15 mei zullen er in de kerk van Goënga prachtige melodieën klinken van zowel de Duitse als de Franse liedkunst. Een combinatie waar van oudsher een taboe op rust en normaal gesproken zorgvuldig door musici bewust wordt vermeden. Tijdens dit concert zal dit weinig ontgonnen terrein verkend worden en zullen de twee onverenigbare liedkunsttradities tegenover elkaar worden gezet. Naast de vocale werken zal het verschil tussen de Duitse en Franse Romantiek in de pianomuziek op de voorgrond treden.

Laat u meevoeren door de verschillende tradities en leer de unieke karakters van zowel de Duitse als de Franse Romantiek kennen. U zult deze ontdekkingstocht onder begeleiding van de musici maken waarbij er verbanden worden gelegd tussen de geschiedenis van de Romantiek en de ontwikkeling naar latere vormen van de Romantiek. Voor zowel de onervaren luisteraar als de doorgewinterde liedkenner belooft dit een ontspannen, muzikale en educatieve middag te worden, waarbij u de mogelijkheid krijgt u te mengen in de discussie over de tweestrijd tussen de Duitse en Franse Romantiek.

Op het programma staat muziek van Beethoven, Brahms, Chausson, Fauré, Grieg, Mendelssohn en Ravel. Het veelzijdige ensemble bestaat uit; New Yorkse sopraan Danielle Cheney (midden), Nederlandse pianist Daniël Apol (rechts) en Zuid-Afrikaanse pianist Arne Janse van Rensburg (links). Zij hebben elkaar leren kennen op het Prins Claus Conservatorium te Groningen en werken voor deze gelegenheid samen.

Locatie: Kerk Goënga Datum: 15 mei 2021 Tijd: 15:00 uur Kaarten voor het concert in Goënga kunt u reserveren via arne.jvr@gmail.com Let op! Er is door de RIVM-richtlijnen maar een beperkte hoeveelheid kaartjes beschikbaar. Het concert wordt tevens live uitgezonden. Toegang is verkrijgbaar op de website www.stichtingkerkgebouwgoenga.nl

Dit is gratis toegankelijk maar donaties worden erg gewaardeerd.