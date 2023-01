"Het was eigenlijk een grapje in de mateploeg, maar het ging heel snel", geeft Van der Meer toe. Hij probeerde met de advertentie aandacht te vragen voor de slechte staat van de brug en het achterstallig onderhoud.

Ruim een week geleden bleek dat de brug bij Uitwellingerga afbrokkelt. De brug wordt veel intensiever gebruikt nu de A7 eruit ligt omdat een deel van het aquaduct ontstond het Prinses Margrietkanaal. Er zijn nu verkeerslichten geplaatst en alles levert veel hinder op.

"Het is goed aan puin"

Daarom was de Marktplaats-advertentie ook niet alleen voor de grap. "Ik woon ernaast. Wij komen slecht de weg op. Het is verschrikkelijk druk en denk denk denk dat je van Joure naar Sneek wel drie kwartier werk hebt, en andersom. Je hebt er overlast van. Het is goed aan puin", vertelt Van der Meer.

Hij woont op een boerderijtje, zo'n 500 meter bij de brug vandaan. "Wij gebruiken die brug vier, vijf keer per dag, dus we hebben er werk van. Veel mensen met ons."

Gelukkig heeft hij nog niet veel last van het vrachtverkeer dat de route neemt, zegt hij. "We hebben daar nog niet zoveel last van, want we hebben de wind aan de goede kant staan. Nu de snelweg eruit ligt hebben we het juist even rustig."

De brug is al lange tijd slecht, vertelt Van der Meer. "Vorig jaar zijn we ook al eens in het dorpshuis geweest om te praten over een nieuwe tunnel of brug. Maar het geld was op. Ik denk dat er nu wél geld komt."

Helemaal afgesloten

Vrijdag krijgt de brug nieuw asfalt en daarom gaat de brug een dag helemaal dicht. "We hebben eten en drinken ingeslagen, we zullen zien of we het kunnen redden die dag", zegt Van der Meer.

Veel reacties

Inmiddels vliegen de reacties op de advertentie Bauke van der Meer om de oren. "5 euro en een bounty", biedt iemand op Facebook. Een ander zegt: "Ze bezorgen niet, is een ophaalbrug."

"Het is meer iets voor metaalhandel de Horne, versnipperen en omsmelten", geeft een ander aan. "Die van de Tille krijg je er gratis bij", laat een andere reactie weten.

Van der Meer: "Ik krijg veel reacties. Het begon met een paar tientjes, een paar maten wilden hem wel kopen als visbrug. Maar er werd zo overheen geboden, we hebben hem goed kunnen verkopen."

