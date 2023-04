Hét verhaal achter de Kaboutermutsjes van Uitwellingerga

"Ik was met de hond aan het wandelen toen ik die rode paaltjes zag. Meteen dacht ik, daar moet een kaboutermutsje op", aldus Anneke. Toen ze daarna een week vrij had, kroop ze achter de naaimachine. Het proefmodel werd iedere wandeling opnieuw getest op het paaltje bij de vogelkijkhut. "Daar komt niemand en kon ik stiekem mijn gang gaan". Het werden vrouwtjes en mannetjes. De heren voorzien van baarden gemaakt van de voering van oude jassen.



Op vrijdagavond trokken Anneke en haar man Remco er in het donker op uit. In de fietstassen de mutsen waarmee de paaltjes aangekleed werden. "Als er een auto aankwam, deden we net of we druk bezig waren met onze fiets". Het moest geheim blijven, maar al de volgende ochtend om 9.00 uur ontvangt Anneke een berichtje van een buurvrouw. Een foto van een kabouter met daaronder de tekst: "ben jij dat Anneke?"



In Top en Twel is bekend dat Anneke veel creativiteit bezit. Naast haar werk in de zorg is ze in 2020 afgestudeerd aan de Kunstacademie Friesland. In die vijf jaar daar heeft ze meerdere projecten gedaan. Eén ervan staat uitgestald in de vitrine van dorpshuis It Harspit. ‘Mini-jasjes gebaseerd op een prentenboek’. In het prentenboek gaat een lammetje op zoek naar een nieuwe jas omdat het allergisch blijkt te zijn voor zijn eigen wollen variant. Meerdere dieren worden bezocht en meerdere jasjes gepast. Die jasjes heeft Anneke gemaakt. Waarbij de meest opmerkelijke die van de egel en de haan zijn. "Er lag een keer een dode egel aan de kant van de weg. Die heb ik meegenomen en gebruikt voor het stekelige jasje. En toen onze haan overleed, heb ik dat velletje met de veren behandeld met een chemische vloeistof zodat ik die ook kon gebruiken."



Het afstudeerproject was compleet anders en stond in het teken van de kleuren blauw, rood en geel. Anneke die kleurenblind is en alleen de primaire kleuren goed kan onderscheiden, heeft dat als inspiratiebron gebruikt voor meerdere kunstwerken. Groot en klein, van verschillende materialen maar met hetzelfde gedachtegoed. "Je hebt een goede basis en vertrouwen nodig (blauw). Wanneer daar liefde en warmte bij komt (rood), is er mogelijkheid tot groei (geel)."



In haar atelier achter huis en in de ark ontstaan iedere keer weer nieuwe creaties. Glas-in- lood, beeldhouwen, portret tekenen, Anneke is van alle markten thuis. "Maar de kaboutermutsjes heb ik aan de keukentafel gemaakt want één van de zonen heeft een nieuwe hobby en gebruikt de ark om zijn eigen bier te brouwen." Op de vraag of ze echt haar werk wil maken van kunst, komt een bescheiden lachje. "De mensen zullen bij het zien van de paaltjes wel denken dat ik tijd teveel heb, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Het is voor kleine kinderen toch prachtig om te zien dat er opeens kabouters in het dorp zijn."



Eén ding is zeker, deze 13 nieuwe inwoners zullen niemand tot last zijn en bij menigeen een lach op het gezicht toveren. We heten ze dan ook van harte welkom.

Tekst: Monica Jorna

Bron: Topentwelonline.nl