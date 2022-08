Het Verdriet van de Zuiderzee voortvarend van start - Twee extra voorstellingen beschikbaar!

OUDEMIRDUM - Op zaterdag 13 augustus gaat de voorstelling ‘Het Verdriet van de Zuiderzee’ van De Lawei en Orkater in première aan het Oudemirdumerklif in Gaasterland. De Friese theatermaker en uit Drachten afkomstige regisseur Geert Lageveen maakt met een cast van vijf acteurs en drie muzikanten een muzikale theatervoorstelling op deze bijzondere locatie.

Inmiddels zijn er ruim 13.000 kaarten verkocht van de in totaal 30 voorstellingen bij Oudemirdum. Omdat de voorstellingen bijna zijn uitverkocht worden er op 14 en 15 september extra voorstellingen bijgeboekt.

De cast, onder regie van Geert Lageveen, kan nu al rekenen op lovende kritieken. De eerste reacties van het publiek tijdens de try-outs zijn positief. Een greep uit de publieksreacties: ‘Het was in één woord geweldig! Erg indrukwekkend.’ ‘Zeer goed gespeeld, verrassend, mooie muziek en zang. Ik ben blij dat we geweest zijn.’ ‘Met het IJsselmeer op de achtergrond, de volle maan die achter de bomen tevoorschijn kwam, een prachtlocatie. Zeker de moeite waard!’

Het Verdriet van de Zuiderzee speelt deze zomer op het Oudemirdumerklif, die in de jaren ‘30 als één van hun eerste natuurgebieden werd aangekocht door Natuurmonumenten. Op deze bijzondere locatie maken Orkater en De Lawei een onvermijdelijke muziektheatervoorstelling met weids uitzicht over het water dat alles nog weet. Met Manoushka Zeegelaar Breeveld, Keja Klaasje Kwestro, Jasper Stoop, Simme Wouters en Nick Livramento Silva en muziek door Radek Fedyk, Sytze Pruiksma en Harald Austbø. De voorstelling speelt nog t/m 15 september 2022. Meer informatie en kaarten via www.verdrietvandezuiderzee.nl.