Het Theehuis Sneek zoekt vrijwilligers

SNEEK- De voormalige beheerderswoning bij de ingang van de Algemene Begraafplaats in Sneek is sinds 2017 beter bekend als Het Theehuis Sneek Het is een rustpunt voor bezoekers van deze begraafplaats maar niet minder is het een geliefde werkplek van tientallen Snekers, die hier met hart en ziel vrijwilligerswerk doen en door de jaren heen een hecht team zijn geworden.

Het Theehuis wordt bezocht door mensen die overleden dierbaren bezoeken op de begraafplaats maar ook door wandelaars en enkele vaste gasten die voor de knusheid en de gezelligheid komen. Al deze mensen worden in Het Theehuis met een open hart en een luisterend oor door vrijwilligers verwelkomd.

Het Theehuis is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het bestaande team komen versterken

De hoofdtaak van de gastheer/vrouw is het creëren van sfeer en het geven van aandacht aan de gasten. Het Theehuis Sneek is vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag geopend en de vrijwilligers worden per tweetal ingeroosterd, gemiddeld één dagdeel in de maand wordt u ingedeeld in het rooster, uiteraard rekening houdend met uw beschikbaarheid.

Wilt u zich opgeven samen met uw man, vrouw vriend(in), broer, zus, dochter, zoon, buurman(vrouw) dan is dat uiteraard mogelijk en wordt u samen op hetzelfde dagdeel ingeroosterd.

Voor geïnteresseerden houdt het Theehuis op woensdag 6 juli van 16.00-17.00 een inloop in Het Theehuis Sneek waar u informatie en een indruk krijgt van dit bijzondere vrijwilligerswerk. Mocht u/jij na dit lezen nu al enthousiast zijn geworden dan kunt u zich aanmelden via www.hettheehuissneek@gmail.com