Het sociale gezicht van Boso: Contributie voor kinderen die sport niet kunnen betalen

Een soortgelijke actie werd onlangs door Wesley Sneijder in Utrecht opgezet, overigens zonder dat Van der Krieke hier weet van had. We zochten de directeur van Boso op om de hulpplannen toe te lichten. “Maar ik wil niet dat het een Sietze van der Krieke promo wordt; alleen al om die reden schuift Muriel ook aan. En ik zeg jullie van tevoren al dat ik beslist niet met mijn kop in de krant ga”, zegt Sietze van der Krieke, zelf een groot sportliefhebber als eerste. Muriel Koopmans heeft gelukkig geen bezwaar tegen een foto en ze vertelt: “Ik werk al tien jaar bij Boso op de verkoop binnendienst en ik doe eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden. Regelmatig mag ik even bij Sietze zitten om hem te ondersteunen. En als er een onderwerp ter sprake komt op het gebied van sponsoring, dan doe ik daar de marketing ook voor. Ik vind dit project ook bijzonder, niet in de laatste plaats omdat ik een Sneekse ben en veel mensen in de stad ken.”

“KUNNEN WIJ IETS BETEKENEN VOOR DE SPORTVERENIGINGEN?”

Sietze van der Krieke: “Dat verhaal van Wesley Sneijder kwam kortgeleden in het nieuws. Wij hadden volgens mij dat idee al eerder opgepakt, maar dat is verder niet zo belangrijk. Elk jaar zijn wij bezig om te kijken waar wij het geld aan kunnen besteden, dat we normaal uitgeven aan relatiegeschenken. Welk goed doel is op dit moment interessant? ’s Nachts lig ik wel eens wakker en denk ik over wat er allemaal aan de hand is in deze grote wereld. Onrecht. Wat kunnen wij als Boso er aan doen om voor verbetering te zorgen? Toen dacht ik aan de kinderen die graag willen sporten, maar waarvan de ouders de contributie niet meer kunnen betalen omdat alles heel erg duur is. Toen heb ik Muriel gevraagd om de sportverenigingen in Sneek aan te schrijven met de vraag wat er bij hun clubs speelt en of wij daar iets in kunnen betekenen. Helaas kregen we heel weinig reacties en nu willen we op een andere manier de mensen bereiken om toch met z’n allen iets aan de problemen te doen.”

“ALLE KINDEREN MOETEN KUNNEN SPORTEN”

“Ik vind dat Sietze sowieso altijd heel erg betrokken bij de gezondheid van kinderen is. Dat is normaal, maar ook heel fantastisch”, vult Muriel haar directeur aan. “Hij wil graag dat alle kinderen kunnen bewegen en sporten; dat ze gezond en sociaal mee kunnen doen. Daarom zie je de naam van Boso heel vaak terug bij sportieve evenementen. Iedere ouder wil graag dat zijn of haar kind hieraan mee kan doen. Ik heb ook een zoon die lid is van een voetbalclub en weet ook best wel dat het tegenwoordig hartstikke duur is. Mooie sportkleding en voetbalschoenen, gelukkig kan ik dat voor hem betalen. Er zijn echter mensen die dat niet meer kunnen. Dat ik deze actie van ons bedrijf nu mag oppakken en vorm mag geven, vind ik daarom ook fijn.”

WAAROM PAST DEZE ACTIE ZO GOED BIJ BOSO?

Van der Krieke: “In het verleden hebben wij O.N.S. en SWZ ook al gesponsord. Deze actie is puur gedaan om te kijken of de jeugd meer interesse krijgt om te gaan sporten. Op een moment dat een sportvereniging zich in de picture speelt en die sport wordt interessant omdat er heel veel aandacht aan wordt besteed, vinden kinderen het ook leuk om te gaan sporten. Als kinderen gaan sporten dan zijn ze sociaal bezig en zitten ze niet de hele dag op die telefoon. Ze praten met elkaar; niet via whatsapp maar via hun mondje, en dat vind ik een hele belangrijke reden om met elkaar dingen te doen en te delen. Alles met elkaar delen, op straat. Lekker ‘bussietrap’, zoals we dat vroeger ook de[1]den. Wij willen met deze financiële actie iets doen voor de omgeving, want Boso is een Sneker bedrijf. Wij willen voor onze mensen ook iets betekenen. Niet alleen als bedrijf, maar ook iets teruggeven aan de omgeving. Eerder hebben we ‘Ronald McDonald’ gedaan, ‘Kinderwens’ en ‘Voedselbank’. Elk jaar is er wel een item om geld aan te besteden. Dit jaar dus voor de kinderen die buiten de boot dreigen te vallen, maar ook voor hun ouders die zich er misschien voor schamen dat ze de contributie of de sportkleding niet meer kunnen betalen.”

ANONIEM

“Het is natuurlijk altijd lastig om jezelf bloot te geven”, weet Sietze. “Dit is voor heel veel mensen een vervelende tijd. Ik weet toch echt dat er kinderen niet sporten of bijvoorbeeld trainen in een spijkerbroek, omdat ze geen sportbroekje hebben. Dan is het heel vervelend om te zeggen: ‘Dat kan ik niet betalen’. Die kinderen worden op school uitgejouwd door klasgenootjes. Wij willen verbetering aanbrengen om dit zo anoniem mogelijk te regelen.”

HOE GA JE DEZE SPONSORACTIE IN DE PRAKTIJK AANBIEDEN?

Sietze: “We hebben het geprobeerd via de sportverenigingen, maar daar komt weinig respons op. Daarom maken wij dit nu bekend via GrootSneek. In eerste instantie gaan we een jaar lang de contributie betalen voor een jeugdlid van de sportvereniging. Als er te weinig aanmeldingen voor komen zou dat heel positief zijn, omdat het dan minder leeft dan dat wij denken. Wij willen ook voor een gedeelte sportkleding beschikbaar stellen.” Omdat Boso graag zelf de controle houdt en niet wil dat het geld in een bodemloze put verdwijnt, houden Sietze en Muriel zelf de regie.

Wil je graag een aanvraag doen voor een financiële bijdrage op sportgebied, dan kun je contact opnemen met Muriel Koopmans via het e-mailadres: muriel@boso.nl.

Tekst en beeld: Henk van der Veer