Het seizoen zit erop voor sc Heerenveen na een nederlaag in Alkmaar

Met de rust bleef Dresevic in de kleedkamer achter, die er al niet meer fris uitzag. Van Ottele kwam voor hem in de plaats. Bij AZ volgde na zestig minuten een dubbele wissel: Hatzidiakos en Evjen verlieten het veld, waarvoor Sugawara en Witry de wedstrijd in kwamen.





Het werd in de tweede helft meer een duel van evenwicht, het werd meer een wedstrijd. AZ was op jacht naar een doelpunt, maar schoten van Pavlidis en Karlsson mislukken. Dani de Wit maakte een flinke overtreding, waar Thom Haye weer het slachtoffer van was. Haye was boos, maar AZ kwam er met een vrije trap goed mee weg. Aanvaller Amin Sarr werd nog even gevaarlijk met een krachtige uithaal naar de verre hoek, maar doelman Vindahl Jensen keerde de bal met een redding. Met nog een kwartier op de klok nam de spanning bij beide ploegen toe. AZ kreeg een gigantische kans doordat Sam Beukema na een hoekschop helemaal vrij stond. Hij kopte de echter over de lat heen. In de 87ste minuut wisselde AZ Kerkez nog voor Aboukhlal.