Het relatie- en ouderschapspunt bestaat één jaar

Mogelijk is dit laatste al gebeurd. Waarschijnlijk leven er nog veel vragen waar je eigenlijk best graag advies of hulp bij zou willen: hoe kunnen wij als ouders weer dichterbij elkaar komen; hoe gaan wij om met onze kinderen in deze situatie; wat moeten wij allemaal regelen?

Voor vragen bij opvoeden en relatieproblematiek/scheiden kun je bij ons terecht. Advies en hulp is gratis. Meer lezen over het punt kan op www.ouderschapspunt.nl. Contact opnemen kan via ouderschapspunt@ggdfryslan.nl.

Website met informatie over scheiden

Afgelopen jaar is er door de provinciale organisatie Foar Fryske Bern de website www.scheideninfriesland.nl ontwikkeld. Hier kun je als ouders informatie vinden over scheiden, zoals verwijzingen naar hulpaanbieders en een checklist.

“Toepasbaar en makkelijk te begrijpen. Veel boekjes en cursussen zijn vaak theoretisch terwijl dit direct in te vullen was. Heel erg fijn!” Moeder (39 jaar).