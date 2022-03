Het Orkest Koninklijke Luchtmacht op 26 april in Theater Sneek

SNEEK- Was je altijd al benieuwd wat dit orkest allemaal doet? Hoe kom je er eigenlijk bij en (hoe) word je daarna ook nog een militair? Welke instrumenten maken allemaal deel uit van dit orkest? Het orkest laat zich muzikaal van zijn beste kant zien: diverse bezettingen, topklasse arrangementen, muzikale hoogstandjes, solisten uit het eigen orkest en natuurlijk -dat hoort zeker ook bij het orkest- nemen we ook een geweldige zangeres mee! Onder leiding van chef-dirigent majoor Patrick Curfs neemt het orkest je mee in haar wereld! En dat in het jaar waarin het orkest 70 jaar bestaat. Dit wordt een feestje. Met solist Martin van der Starre.