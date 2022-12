Het orgel uit de Zuiderkerk nu in Polen

SNEEK- Organist Folkert Binnema bracht kortgeleden een bezoek aan de kerk in Lodz (Polen) waar het orgel uit de Zuiderkerk inmiddels in volle glorie weer is opgebouwd en functioneert.

Anderhalf jaar geleden vond de ondertekening van de officiële akte van overdracht van het orgel uit de Zuiderkerk in Sneek aan de Oudkatholieke gemeente van Lodz in Polen plaats. Na het afbouwen en inpakken van het orgel,dat in 1893 door orgelmaker Jan Proper uit Kampen in de Gereformeerde Zuiderkerk geplaatst werd, ging het richting Polen.

Daar heeft het monumentale orgel een goede plek gekregen, zag organist Folkert Binnema met eigen ogen.