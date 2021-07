Het nut van een relatiegeschenk

De meest ondernemers kiezen voor een bedrukt relatiegeschenk, zoals pennen, kladblokken, ijskrabbers of T-shirts. Toch zijn er ook genoeg bedrijven die helemaal niet aan relatiegeschenken doen. Hier valt wat voor te zeggen, want het kan je flink wat geld kosten als je een geschenk moet kopen voor al jouw relaties. Daarbij komt dat niet iedereen het nut van relatiegeschenken inziet. Geldt dit ook voor jou? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst vertellen wij jou namelijk wat het nut van relatiegeschenken is.



Je maakt reclame voor jouw bedrijf

Als je jouw klanten een relatiegeschenk cadeau doet, brengt dit kosten met zich mee. Voor sommige bedrijven is dit de reden om hun relaties geen geschenk te geven. Je moet weten dat relatiegeschenken jouw bedrijf ook geld op kunnen leveren. Helaas ziet lang niet iedere ondernemer dit in. Hoe je geld kunt verdienen aan relatiegeschenken? Door ze te voorzien van de naam, het logo en de contactgegevens van jouw bedrijf. Neem bijvoorbeeld een custom keycord. Doordat je dit relatiegeschenk kunt bedrukken, is het direct ook een uitstekend reclamemiddel.



Vind je een keycord geen geschikt relatiegeschenk? Geen probleem, want er zijn nog talloze andere mogelijkheden. Als je nog op zoek bent naar een geschikt cadeau, raden wij je aan voor en geschenk te kiezen dat je kunt bedrukken. Andere partijen kunnen op deze manier namelijk ook in aanraking komen met jouw bedrijf. Neem bijvoorbeeld pennen. Een pen wordt veelvuldige weggegeven als relatiegeschenk. Dit geschenk blijft regelmatig ergens slingeren. Iemand die de pen vindt, besluit hem mogelijk mee te nemen. Deze persoon komt vervolgens in aanraking met jouw bedrijf en dat kan je weer een nieuwe klant opleveren. Onderschat de kracht van relatiegeschenken daarom niet.



Je bouwt een relatie op met jouw klant(en)

Het is altijd leuk om iets te krijgen. Dit brengt ons direct bij de tweede reden om jouw relaties zo nu en dan een geschenk te geven. Middels een relatiegeschenk spreek je namelijk dank en waardering uit richting jouw klanten. Doorgaans heeft dit een positief effect op de klantrelatie. Als je jouw klant(en) regelmatig een relatiegeschenk geeft, zorgt dit ongetwijfeld voor een goede band tussen jullie. De kans dat de klant ooit nog eens bij jou terugkeert om een product of dienst af te nemen, is hierdoor een stuk groter. Dit is zeker het geval als het om een bedrukt relatiegeschenk gaat. Klanten worden dan immers altijd aan jouw bedrijf herinnerd.



Je kunt jouw concurrent(en) een stap voorblijven

Veel bedrijven werken vandaag de dag met relatiegeschenken. De kans is groot dat jouw concurrent(en) hun klanten ook met enige regelmaat een presentje geven. Als zij dit wel doen en jij niet, voelen mensen zich mogelijk meer gewaardeerd door jouw concurrent(en). Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat zij er in de toekomst voor kiezen om een product of dienst af te nemen bij een ander bedrijf. Hier zit jij uiteraard niet op te wachten, want dit kan je maar zo flink wat klanten kosten. Daarom raden wij jou aan zelf ook relatiegeschenken te gebruiken. Kies bij voorkeur voor een geschenk dat aansluit bij jouw bedrijf en ook bij jouw relaties in de smaak valt. Als je het juiste relatiegeschenk kiest, blijf jij jouw concurrent(en) mogelijk zelfs een stap voor.



Je hoeft niet veel geld uit te geven

Als je veel klanten hebt, kunnen relatiegeschenken je flink wat geld kosten. Om het allemaal wat goedkoper te maken, kies je er mogelijk voor om niet alle relaties een geschenk te doen. Dit is een optie, maar dit kan ook verkeerd uitpakken. Wanneer deze relaties horen dat andere klanten een voorkeursbehandeling krijgen, stappen zij mogelijk over naar een ander. Geef daarom iedereen een geschenk. Gelukkig hoeven relatiegeschenken jou niet veel te kosten. Doordat het aanbod ontzettend groot is, vind je ongetwijfeld ook goedkope relatiegeschenken.