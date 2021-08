Het nieuwe seizoen van kunstencentrum Atrium start op maandag 23 augustus

Van gitaarles, theatermaken en impressionistisch schilderen tot dansen voor mensen met een beperking, MUZT en fotografie.

Het gehele aanbod is te vinden op kunstencentrumatrium.nl. Er zijn enkele nieuwe lessen en cursussen toegevoegd, waaronder bij beeldende kunst de cursussen 'papier en textiel' en 'mode en kunst'. De dansafdeling is uitgebreid met breakdance en speciale danslessen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met chronische pijn. Voor de zomervakantie hield kunstencentrum Atrium een digitale open dag met korte filmpjes over vrijwel alle lessen, cursussen en groepen (zoals koren en ensembles). Ze zijn nog te bekijken op kunstencentrumatrium.nl/ontdek.

Verschillende startmomenten



Diverse lessen beginnen op maandag 23 augustus, waaronder de instrumentale lessen (en zang) en danslessen. Ook in september zijn er startmomenten, zoals bij KinderMuziekTheater (KMT) en de cursussen beeldende kunst. Op website van het kunstencentrum staat bij elke les, cursus of groep de startdatum en het aantal lesmomenten vermeld.

Gratis proefles

Bij veel lessen en groepen is het mogelijk om gratis een keer mee te doen. Voor de muzieklessen - bijna alle denkbare instrumenten en zang – kan op elk moment van het jaar een proefles worden gevolgd. De docent neemt contact op en maakt een afspraak voor de kennismakingsles. Ook bij dans, theater en beeldende kunst zijn proeflessen mogelijk. Een keer meedoen met een dansles kan het hele seizoen. Bij een kortdurende danscursus en de afdelingen theater en beeldende kunst vormt de eerste les vaak een kennismaking. Meer informatie over proeflessen staat op de website. Hier kan ook een proefles worden aangevraagd.

Locaties



Kunstencentrum Atrium biedt op meer dan twintig plekken in Súdwest-Fryslân muzieklessen aan. Naast de hoofdlocatie aan het Oud Kerkhof in Sneek onder meer in Blauwhuis, Bolsward, Heeg, IJlst, Koudum, Makkum, Oudega, Witmarsum, Wommels en Workum. De lessen en cursussen op het gebied van dans, theater, musical en beeldende kunst vinden plaats in Sneek.

Auditie MUZT

De leerlingen van MUZT, de vierjarige musicalopleiding van het kunstencentrum, zijn eind augustus en begin september te zien in Theater Sneek met de musical The Wiz. In de jaarlijkse MUZT-musical schitteren alle jonge talenten van de opleiding. Bij The Wiz gaat het om de circa zeventig leerlingen van het seizoen 2020-2021. Het nieuwe seizoen (2021-2022) begint gelijk na The Wiz. Op vrijdag 10 september zijn er audities voor het eerste jaar van MUZT. Jongeren vanaf 13 jaar uit heel Friesland die van musicals houden en zich willen ontwikkelen op het gebied van zang, dans en theater kunnen zich hiervoor opgeven.

Coronamaatregelen



Kunstencentrum Atrium hanteert een coronaprotocol. Zo wordt bij de lessen anderhalve meter afstand gehouden en nemen leerlingen hun eigen instrument mee. De actuele maatregelen staan op de website.