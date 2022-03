Het Nederlands Bach Consort met Motetten deel 2 naar Grote Kerk Leeuwarden

Tot op de dag van vandaag is onbekend voor welke gelegenheid Bach het schreef: Nieuwjaar? Ter herdenking van de Reformatie? In ieder geval geldt dit motet als een van de technisch meest veeleisende stukken van de grote meester. Een vocale compositie met orkestrale allure. Kaarten voor het concert zijn te koop via www.hetnederlandsbachconsort.nl.

In dit programma – bijna traditiegetrouw - ook een wereldpremière. Deze keer vroeg Het Nederlands Bach Consort de Grieks-Amerikaanse componist Victor Kioulaphides om het Zonnelied van Franciscus van Assisi voor het ensemble op muziek te zetten. In deze lofzang wordt de liefde voor de natuur en de schepping bezongen. Deze 800 jaar oude tekst is juist nu een voorbeeld van hoe wij met onze medemens en de natuur in al haar facetten zouden moeten omgaan.

Het Nederlands Bach Consort

Het Nederlands Bach Consort is een nieuw ensemble dat, sinds haar oprichting door Sytse Buwalda en Heleen Koele in coronatijd’ al een aantal mooie concertseries op haar naam heeft staan. Zoals ‘Motetten Deel 1’, ‘Suite van verdriet’ met muziek voor Allerzielen en natuurlijk ‘Verhalen en koralen’ waarin het ensemble persoonlijke coronaverhalen afwisselde met speciaal voor het ensemble gearrangeerde muziek van onder andere J.S. Bach.

Het Nederlands Bach Consort ontving voor deze productie bijdragen van de Gemeente Zwolle, het Kickstart Cultuurfonds, het Fonds Podiumkunsten en de Stichting Zwolle Baroque.