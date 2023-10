Het machtige Woudagemaal stoomt twee dagen

LEMMER - Een stoomgemaal in actie zien, dat is indrukwekkend. Het kan op woensdag 18 en donderdag 19 oktober bij het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. Wetterskip Fryslân, eigenaar van het UNESCO Werelderfgoed, brengt beide dagen het gemaal onder stoom om machinisten en stokers in de praktijk op te leiden.