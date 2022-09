Het leukste filmfestival komt eraan

FRYSLAN - Het leukste filmfestival van het Noorden komt eraan. In het weekeinde van 14 en 15 oktober wil Friesland een onvergetelijk filmfestival houden. Het Fries Huiskamerfilmfestival vindt namelijk niet in de bioscoop plaats, maar op verrassende plekken. In de huiskamer of het dorpshuis.