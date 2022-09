Het Landelijke Grootkoor Halleluja 2 van start

SNEEK-Het groot landelijk gemengd, alle-leeftijdenkoor start het 2e seizoen in oktober 2022 met een veelzijdig christelijk repertoire. De liederen zijn speciaal bewerkt door verschillend dirigenten. Het repertoire is veelzijdig en hartverwarmend. We zingen veel mooie liederen, zoals het Halleluja-Chorus van Händel, maar ook het eenvoudige geestelijke lied.

Het koor wordt muzikaal ondersteund door beroepsmusici Martin Zonnenberg, Joost van Belzen en Peter Wildeman en we zingen in de mooiste kerken van Nederland, van Noord tot Zuid, van West tot Oost. We starten ons eerste optreden in de Doelen van Rotterdam op 27 december, daarna volgen concerten in Amersfoort, Ede en Goes. Inmiddels stromen de aanmeldingen binnen. We studeren in heel Nederland, nl. in Amersfoort, Nunspeet, Goes, Hardenberg, Veenendaal, Middelharnis, Capelle aan den IJssel, Gouda en Sliedrecht maar ook Friesland en Groningen willen we graag opstarten. bij voldoende deelname zullen we uiteraard ook een concert in Friesland verzorgen op een nader te bepalen locatie.

En indien gewenst: in mei 2023 vertrekken we met het koor naar Israël, daar waar we zingen en ons hart nog warmer wordt! Zingt u, zing jij mee? Doe mee met vrienden, vriendinnen, partners, kinderen! We willen graag een christelijk familiekoor zijn! Samen zingen voor de naaste dichtbij en ver weg. Meer informatie over dit GrootKoor en opgeven als lid? Surf naar www.hallelujakoor.nl