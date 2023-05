Het laatste hoofdstuk van de Lancaster ED603 en haar 7 moedige bemanningsleden

SNEEK- In de late lenteavond van 12 juni 1943 zetten 503 bommenwerpers vanuit Engeland koers naar Bochum in Duitsland. Onder hen zijn 12 Lancasters van No. 83 Squadron, die als Pathfinders – verkenningsvliegtuigen voor de bommenwerpers – worden ingeschakeld bij de doelmarkering. Zij volgen een groep van Mosquito jachtbommenwerpers die met behulp van een nieuw radarsysteem ‘Oboe’ naar de stad worden geleid en werpen de eerste lichtfakkels af.

Eén van de Lancasters van No. 83 Squadron is de Lancaster ED603. Het toestel is net bij het squadron afgeleverd en begint aan zijn ‘maiden flight’ – de eerste vlucht – als het om 23.01 uur over de startbaan van Wyton rolt.

De ED603 heeft een bommenlading van 4 Target Indicators (lichtfakkels), 1 zware ‘cookie’ van ruim 1.800 kg, 4 bommen van ruim 450 kg en 8 bommen van 227 kg aan boord.

Bij lichte bewolking zet de ervaren Eric Tilbury met de ED603 vanaf de Engelse kust koers naar Texel. Vanaf daar leidt navigator Harold Howsam het vliegtuig verder naar het Duitse Ruhrgebied. Boven Bochum worden de bommen afgeworpen, waarna de Lancaster volgens het vluchtplan via Coesfeld, Enschede, Nijverdal en Zwolle terug moet vliegen naar Texel om opnieuw de oversteek over de Noordzee te maken. Voorbij Kornwerderzand kwam het vliegtuig en de bemanning echter nooit. In september wordt de Lancaster ED603 geborgen uit het IJsselmeer.

In het kader van de berging is een website opgericht: www.geborgenverleden.nl. Hier lees je meer over de missie, de crash en over de moedige bemanningsleden.