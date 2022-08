Het Kruis van Heeg 2.0, de laatste zaterdag van augustus

Het Kruis van Heeg is van origine een lange afstand toerwedstrijd waarbij niet alleen het wedstrijdzeilen, maar ook het sociale aspect van de watersport hoog op de agenda staat. Niet alleen de ervaren wedstrijdzeiler komt aan zijn trekken, ook de gelegenheids- of beginnende wedstrijdzeiler kan zonder al te veel stress uitstekend uit de voeten om zich te bekwamen in het starten, navigeren en het trimmen van de boot.

Palaver

Het Kruis van Heeg begint vrijdagavond met het gezellige palaver in het clubhuis van WaterSportvereniging Heeg en eindigt zaterdagavond met de gezamenlijke schippersmaaltijd, de feestelijke prijsuitreiking met muziek en filmbeelden van de eerder die dag verzeilde wedstrijden.

Van de deelnemers mag ca. 60% zich veteraan noemen, sommigen zeilen al meer dan 20 jaar mee, maar 40% is toch elk jaar weer nieuw of hernieuwd deelnemer. Die deelnemers komen vanuit het hele land en vinden voor het palaver een ligplaats in een van de jachthavens in Heeg. Het palaver biedt, naast de uitleg door het wedstrijdcomité, de gelegenheid om het schipperslatijn nog eens aan te scherpen en om de tactiek en weersvoorspelling voor de komende wedstrijddag door te nemen.

Vroeger duurde de wedstrijd, afhankelijk van de wind en van de snelheid van de klasse, 5 á 6 uur. In de huidige opzet (2.0) wordt de zeildag in tweeën gedeeld, ’s morgens wordt er een lekker stuk gezeild, tussen de middag wordt bij ons prachtige nieuwe zeilcentrum met uitzicht op het Heegermeer gezamenlijk geluncht en zijn er activiteiten, waarna de middag weer het water op wordt gegaan zodat men revanche voor de ochtend kan nemen. De banen worden uitgezet op het Heegermeer en de Fluessen, het grootste aaneengesloten meer van Friesland.

De deelnemende zeiljachten en boten worden ingedeeld in klassen, platbodems bij platbodems, open boten bij open boten en zeiljachten op lengte. Boten die we veel tegenkomen zijn:

Polyvalk

22m2-klasse

Motion 670 (Torenvalk)

Platbodems

Friese Tjotters

Randmeer

Centaur

Fox 22

Tirion 21

WINDSURFKLASSEN

Etc….

Eigenlijk is elke boot geschikt met een maximale lengte van 12 m en een diepgang tot 1,50 m. Als er 5 of meer boten of surfboards inschrijven van dezelfde klasse, dan kunnen die samen in één klasse tegen elkaar varen.

Voor elke schipper en bemanning, van volkomen blanco tot ervaren in het wedstrijdzeilen, vormt het Kruis van Heeg 2.0 een mooie uitdaging maar vooral ook een gezellig evenement!

De inschrijving voor het Kruis van Heeg op 27 augustus 2022 is geopend. De Hansa klasse zal op de zaterdagmiddag een afgekorte baan zeilen. De organisatie hoopt op iets minder onstuimige weersomstandigheden dan afgelopen jaar.

Inschrijven kan via de website van WaterSportvereniging Heeg . De link en nadere informatie over het huren van een boot staan op https://www.hansaklasse.nl/inschrijving-kruis-van-heeg.../