Het Kom Erbij Festival in Sneek: een feest van ontmoeting en cultuur!

Kom erbij

Het Kom Erbij Festival maakt deel uit van de Week tegen Eenzaamheid en is een viering van ontmoeting en creativiteit. Het is de perfecte gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen, vriendschappen te sluiten en gewoon een heerlijke middag te beleven. Of je nu iets nieuws wilt proberen, creatief bezig wilt zijn, of gewoon zin hebt in een gezellig samenzijn, dit festival heeft voor ieder wat wils.

Workshops

Dompel jezelf bijvoorbeeld onder in een breed scala aan workshops tijdens het festival. Zo kun je aan de slag met olie- en/of pastelkrijt onder begeleiding van Bieke Huls. Voor de fotografieliefhebbers is er de kans om je skills te verbeteren met de hulp van fotografe Saskia Bruinsma. En de culinaire avonturiers kunnen heerlijke hapjes gaan maken samen met Frank Visser, coördinator van de horeca, in de Bolwerk keuken. Marga Houtman is er met een speciale workshop "Voor de Onbekende Held" in samenwerking met Bunder & Gofre. En voor de muziekliefhebbers is er de kans om muziek te maken met Yvonne Galama in de prachtige Noorderkerkzaal.

Andere activiteiten

Singer-Songwriter & Troubadour Bruno Rummler komt langs met zijn GastFrij mei Bruno voor de nodige muzikale omlijsting. Als bezoeker kun je daarnaast met sjoelen en andere oud-Hollandse spellen de strijd aangaan met andere bezoekers. Ook kun je lekker chillen in de chill-hoek, bezig met handlettering, je nagels laten lakken of helemaal uit je dak gaan tijdens de silent disco. De dag sluiten we af met een spetterend concert van het Mienskips Orkest (regio Bolsward. Kom erbij en ontmoet elkaar!