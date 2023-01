Het Keizerkwartet uit Sneek met nieuw carnavalsnummer : 'Hey Doe Mee'

SNEEK Schilder Theo de Boer werd in 2014 gevraagd om Prins Carnaval van Sneek (Drabbelterp) te worden. Gekscherend was zijn eerste reactie: 'Nou, ik wil eigenlijk alleen maar Keizer worden'. Uiteindelijk is hij in 2015 toch Prins Carnaval geworden: Prins Theo de 3e.