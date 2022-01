Het Keizerkwartet met onvervalste meezinger in het Snekers: : 'At de Snert Begint Te Pruttelen, Dan Mut De Wurst Erin'

Iedereen begon gelijk mee te zingen en een carnaval hit was geboren! Zo ook de naam van de act: 'Keizerkwartet'. Een paar maanden later zijn de heren de 'Office Studio' te Schraard in gegaan en onder bezielende leiding van producer Dylan van der Feen is dit resultaat geworden. Het lied is niet alleen in het 'Snekers' (Sneker dialect), maar ook in het Nederlands opgenomen De definitieve videoclips zijn gemaakt door Jan Douwe Gorter.

CV de Oeletoeters

CV de Oeletoeters is sinds 1973 één van de grootste carnavalsverenigingen van het Noorden en is gevestigd in Sneek, dat in carnavalstijd de naam Drabbelterp heeft. Schilder Theo de Boer werd in 2014 gevraagd om Prins van deze carnavalsvereniging te worden. Gekscherend was de eerste reactie: 'Nou, ik wil eigenlijk alleen maar Keizer worden'. Uiteindelijk is hij in 2015 toch Prins Carnaval geworden: Prins Theo de 3e. Hij werd bijgestaan ​​door de secondanten Theo Koenen, Jos Kroon en Fokko Dam. Fokko Dam is o.a. bekend van het succesvolle feest duo De Zware Jongens. Sinds 2015 wordt dit illustere gezelschap ook wel 'Het Keizerkwartet' genoemd.