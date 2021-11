Het is prettig wonen en werken in Sneek

Wanneer je familie op bezoek krijgt, is de opmerking dat er een wereldreis is gemaakt regelmatig te horen.

Toch kan het met de oververhitte huizenmarkt in Amsterdam, Utrecht en Den Haag een goed idee zijn om eens rond te kijken in Friesland. De laatste jaren is Harlingen, net aan de overkant van de Afsluitdijk, een ideale uitvalshaven gebleken voor blijven werken in bijvoorbeeld Amsterdam of Alkmaar. Daarentegen werken ook een groot aantal Friezen in Noord Holland en Overijssel. Vooral Friese bouwvakkers staan bekend als harde werkers. Vele busjes van de baas gaan in alle vroegte naar de ´overkant´ naar Noord Holland. In veel beroepen kan er in de Randstad meer verdiend worden. Als je daar tegenover het goedkoper wonen in Friesland tegenover zet dan is het een win-win situatie.

Zo zijn Bolsward en Sneek aantrekkelijke steden om in te wonen. Verkoop je je huis in de randstad met een flinke overwaarde dan is er in deze steden volop keus om een mooi huis te bemachtigen. De prijzen liggen in Friesland toch nog flink lager dan in de grote steden van Noord-Holland en Zuid-Holland. Die huizen in Friesland zijn tegenwoordig vaak ook voorzien van extra opties zoals een luxe badkamer of al aanwezige zonnepanelen. Eventueel een andere baan vinden zal in deze tijd van grote vraag ook minder moeilijk zijn. Dat hoeft echter niet een onoverkomelijke hindernis te zijn, want binnen uur ben je ook zo in Amsterdam als je daar wilt blijven werken.

Voor wie een huis in Sneek wil kopen is het mooi om te weten dat bijna alles makkelijk op fietsafstand te bekijken is. Of je nu naar Het Nationaal Modelspoor Museum wilt gaan met de kinderen, naar Theater Sneek in de Stationsbuurt of het naastgelegen steakhouse. Alles is makkelijk dichtbij en er is volop gelegenheid om te parkeren. En mocht het ooit tot de beroemde Elfstedentocht op de schaats komen dan zit je op de eerste rang. Niet overtuigd ? Ga dan nu al tijdens de kerstdagen shoppen in dit idyllische stadje. De Galigastraat in Sneek is al helemaal klaar voor de Kerst met de nieuwe kerstversiering en - verlichting langs de gevels. Maak er als het kan een romantisch weekendje van en overnacht in een plaatselijk hotel. Ga eerst wel slippers kopen en neem die mee zodat je lekker ontspannen in het bubbelbad kunt liggen of een bezoek aan het plaatselijke zwembad kunt brengen.

Ben je na een bezoek enthousiast geworden dan kan de zoektocht naar een mooi huis beginnen. De eerste verkenning kun je via internet doen, maar er zijn ook genoeg deskundige makelaars die de woningmarkt ter plekke heel goed kennen. Een bouwkundig rapport, een schoongrond verklaring, een onafhankelijk taxatierapport en een huis met een goede klimaatbeheersing zijn dingen waar je in eerste instantie op kunt letten. Heb je kinderen dan zijn voorzieningen zoals een zwembad, sportclub, basisschool of voortgezet onderwijs of een speeltuin in de buurt dingen waar je oog voor hebt. Kortom, Sneek heeft genoeg pluspunten om heerlijk te wonen.