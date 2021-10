REGIO - Schrijver Ferdinand de Jong (Oranjewoud, 1969) schrijft het Friese Kadoboek 2022. In 2010 verscheen van hem zijn eerste roman ‘Guozzeflecht’. Twee jaar later kreeg hij de Rink van der Velde prijs voor zijn roman ‘It dak fan ’e wrâld’. Zijn laatste roman ‘De tredde perioade’ (2018) verscheen ook in het Nederlands.

Ferdinand de Jong: “Het is natuurlijk prachtig wanneer je gevraagd wordt om het Kadoboek te schrijven. Het voordeel van een Kadoboek is dat lezers ook eens werk van een schrijver onder ogen krijgen van wie ze niet direct een boek zouden kopen of lezen. De uitdaging is dan natuurlijk om een boek te schrijven dat juist lezers weet te verleiden meer van je werk te lezen.”

Friese Boekenweek in oktober 2022

Het Friese Kadoboek wordt gepresenteerd op vrijdag 28 oktober 2022 tijdens het Fries Boekenfeest, dat speciaal op verzoek van de Kadoboek-schrijver deze keer in Oranjewoud plaatsvindt. Vanaf de dag daarna is het Kadoboek de hele Friese Boekenweek, van 29 oktober t/m 6 november, gratis verkrijgbaar bij aankoop van een Fries boek. Het Kadoboek van 2022 wordt uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Bornmeer.



Ilja Leonard Pfeijffer in het Fries

Het nationale Boekenweekgeschenk wordt in 2022 geschreven door Ilja Leonard Pfeijffer. De Friese vertaling wordt gemaakt door Jetske Bilker. In de nationale Boekenweek, 5 t/m 13 maart volgend jaar, is de Friese vertaling gratis verkrijgbaar bij aanschaf van een Fries boek.

Het Kadoboek is een initiatief van Boeken van Fryslân en wordt in 2022 uitgegeven door uitgeverij Bornmeer. Kijk voor meer informatie over de activiteiten en projecten van Boeken fan Fryslân op de vernieuwde website: www.boekenfanfryslan.frl.





Fotocredits: Jacob van Essen