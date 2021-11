Het is de Dag van de Mantelzorg

De inzet van mantelzorgers is van grote waarde, zowel voor hun naaste als voor de samenleving. Iemand kan hierdoor langer thuis blijven wonen. En in veel situaties is er geen of minder professionele zorg of ondersteuning nodig.

Maar wie zorgt er voor de mantelzorger?

Misschien kun je als mantelzorger ook wel wat ondersteuning gebruiken. In de mantelzorgkrant lees je wat mantelzorg is en vind je meer informatie over de ondersteuning die er is. Ook lees je in de krant ervaringsverhalen, vind je waardevolle tips voor (werkende) mantelzorgers en een overzicht van activiteiten zoals een leuke theatervoorstelling en ontspannende wandeltochten.

De mantelzorgkrant kun je hieronder digitaal lezen. Morgen, 11 november, vind je ook een geprint exemplaar in je brievenbus.

Lees hier digitaal de Mantelzorg Infokrant.