Het Harspit Biljarttoernooi is weer terug van weggeweest - Vier dagen strijd op het groene laken in Top en Twel

OPPENHUIZEN - Dorpshuis it Harspit is vier dagen lang weer dé biljarttempel van Top en Twel. De sportzaal is omgetoverd tot één grote biljartarena met maar liefst acht biljarts, allemaal perfect afgesteld en op goede temperatuur.

Aan het toernooi doen in totaal 71 biljarters mee. Jong en oud, man en vrouw. De deelnemers spelen twee toernooien, namelijk Libre en Bandstoten. De eerste poulewedstrijden zijn woensdagavond gestart en ondanks dat het alweer 10 jaar geleden was dat dit grote toernooi werd georganiseerd, is de sfeer meteen weer als vanouds.

Het Bandstoten & Libre Toernooi in it Harspit duurt nog tot en met zaterdag en iedereen is welkom om langs te komen.



Bron: Topentwelonline.nl