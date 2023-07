Het Fierljepfestijn IJlst op 2 september: dat wolst net misse!

Gratis fierljepclinics voor alle scholieren in de gemeente Súdwest-Fryslan

In aanloop naar het Nederlands Kampioenschap Fierljeppen dat die middag plaats vindt op het fierlepterrein worden door de NK Commissie alle scholen in de gemeente Súdwest-Fryslan uitgenodigd om een fierljepclinic te volgen in IJlst. Door de verschillende scholen in de gemeente wordt hier al volop voor ingeschreven. De schoolclinics duren 1,5 uur en bestaat uit meerdere onderdelen (caroussel) namelijk kennis over de fierljepsport (theorie), inspringoefeningen bij de zandbak en in de klimpaal en een echte sprong over de jeugdschans (voor wie dit wil). Voor de drie beste sprongen is er een schoolprijs.

Nederlands Kampioenschap Fierljeppen

Hoogtepunt van het Fierljepfestijn is natuurlijk het Nederlands Kampioenschap Fierljeppen dat om 14.00 uur begint. Ook binnen de Fierljepferiening Drylts e.o. zijn een aantal leden die dromen van een overwinning op deze belangrijkste wedstrijd van het jaar. Maar onderschat de leden van de Polstokverspringclubs uit “Holland” niet, de senioren uit deze regio waren in de tweekamp nog oppermachtig. Des te meer reden om 2 september onze lokale fierljephelden extra aan te moedigen.

Kaarten online

Via www.fierljepfestijn.nl kun je online kaarten voor dit event kopen. Wees op tijd i.v.m. de maximale beschikbaarheid, de kaarten zijn online 10,-- per persoon inclusief een programmaboekje en een consumptie. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Eventuele kaarten aan de kassa zijn 12,50 per stuk dus koop vooral online (ook wel zo gemakkelijk bij binnenkomst).