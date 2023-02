Hét evenement voor MKB ondernemers & managers: NXT event

BROEK- Op donderdag 9 maart vindt het NXT event plaats in de Broekster Tsjerke in Broek: hét evenement voor ondernemers en managers in Friesland. Een selectie ervaren en bevlogen sprekers geven waardevolle & praktische handvatten en tips & tricks over anders denken en doen als ondernemer en manager.

Initiatiefnemers van het evenement zijn Svea Reekers van Wefabric web & marketing en Janet Miedema van Miedema Accountants. “Roerige tijden vragen om een frisse blik. Dingen anders doen. Een situatie van een andere kant bekijken. NXT zorgt voor deze andere kijk op zaken met sprekers die je inspireren, verrassen en tot actie aanzetten”, aldus Reekers. “Maar dat niet alleen. We zorgen voor een dag waarbij je mooie connecties kunt leggen met mede-ondernemers en managers uit de regio. Alles uiteraard verrassend én goed verzorgd.”

Een flinke dosis inspiratie en praktische handvatten

Dagvoorzitter Bram van Dijk (techjournalist, bekend van Bright) neemt de bezoekers mee in de wereld van ondernemen. Annemarie van Gaal, ondernemer in hart en nieren, geeft praktische handvatten om dingen anders te zien én doen. Het interactieve duo Arthur & Patrick van De Vrije Denkers laat ondernemers zien hoe zij dingen snel kunnen aanpakken en aanpassen met de workshop ‘Doen is de beste manier van denken’. Dingen anders aan durven pakken, is ook besteed aan boerin Welmoed Deinum(foto). Zij vertelt het ondernemersverhaal van De Graasboerderij. Miedema: “Bijpraten met collega-ondernemers en connecties leggen: dat is het doel van NXT. Het programma is zo ingericht dat er vooraf, tussendoor en aansluitend genoeg ruimte is voor bijpraten en netwerken.”

Tickets

Het NXT event vindt plaats in de Broekster Tsjerke in Broek op donderdag 9 maart a.s. vanaf 14:00 uur. Het volledige programma en tickets zijn te vinden op www.nxtevent.nl. Tickets kosten €75,-. Let op: er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol = vol.