Het Cantoor zingt voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne

Dit concertprogramma geeft de dieren een eigen stem en vraagt tevens de aarde om een beetje wijsheid in ‘Earth teach me’. Dit is een wonderschone compositie van Rupert Lang die muziek maakte op een oude Ute Aboriginals tekst. Tekst en muziek komen samen in een sfeer van verstilling die wel binnenkomt. Ook passeert een bonte stoet dieren de revue in Animal Crackers van Eric Whitacre, zoals het komisch bezingen van o.a. de paling, de kangoeroe en de koe.

De Argentijnse componist Guastavino laat een duif aan het woord die zich vergist en een Armeense componist moedigt de koeien uit om op te staan in Yel Yel.

Hindemith beschrijft een hinde en ook een zwaan die zich weerspiegelt in het water

Het programma bevat verder werken van Bob Chilcott, Mendelssohn en Janaçek. Een origineel en afwisselend programma waarbij het publiek zich geen minuut hoeft te vervelen, zoals men dat gewend is van het Cantoor.

Voorjaarsconcerten van ‘het Cantoor’ o.l.v. Tjalling Wijnstra

25 maart 20.00 uur: Doopsgezinde Kerk Sneek

26 maart 20.00 uur: Dorpskerk Huizum

Entree € 12,50 (de helft van ieder ticket gaat naar giro 555)

Het programma: ‘Earth Teach Me’ (geeft de dieren een stem en vraagt de aarde om wijsheid).