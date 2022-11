Het Bolwerk op meer locaties in Sneek

De eerste optredens in Lewinski vonden al plaats tijdens 'Stiekem Sneekweek' vorig jaar. Lewinski bleek een uitstekende, sfeervolle locatie om kleine groepen bezoekers te ontvangen. The Legend volgde, een bekende uitgaangsgelegenheid in de stad met een echte kroegsfeer waar zo'n 100 bezoekers op een laagdrempelige manier van livemuziek kunnen genieten. In 2008 en 2009, toen Het Bolwerk verbouwd werd, zijn ook al eens een aantal concerten in The Legend georganiseerd. Voor het Bolwerkprogramma betekent dit dat meer bijzondere uitstapjes gemaakt kunnen worden en natuurlijk dat in de weekenden nog meer vertier tegelijkertijd mogelijk is.



Komende tijd is in Lewinski te zien: Magda Mendes, Knock Out Comedy Crew, G-roots en Jack Bottleneck & band. In The Legend staan een hiphop avond en een hardcore avond, beide met artiesten uit Friesland, op het programma.



Andere externe locaties zijn de theaterstudio van het Atrium en sinds jaar en dag uiteraard ook de Noorderkerkzaal. Kijk op website www.hetbolwerk.nl voor meer informatie over alle zalen en locaties.