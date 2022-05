Het Beraad van Raerd ‘Wenje yn Fryslân’

RAARD- Stichting Doarpswurk organiseert op zaterdag 21 mei aanstaande ‘Het Beraad van Raerd’. Het beraad staat dit jaar in het teken van wonen, wonen en nog eens wonen. Doarpswurk ondersteunt initiatiefnemers, vrijwilligers en besturen die zich inzetten voor hun eigen leefomgeving. Wonen is in 2022 (en uiteraard ook daarna) een belangrijk thema.

Het belooft een inspirerend festival te worden, wat zal worden ingeleid door Wim Daniëls (bekend van de Tv-serie Het Dorp) en daarna formeel worden geopend door burgemeester Jannewietske de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân. Tijdens het festival kunt u boeiende workshops bezoeken, zijn er diverse informatiekramen en nog veel meer. De workshops gaan o.a. over de vraag ‘hoe start ik een initiatief en wat komt daar allemaal bij kijken’ maar ook ‘moeten we wel bouwen?’ Bouwen we niet voor toekomstige leegstand? Is het niet een ‘tijdelijk’ probleem? Inspirerende inleiders gevolgd door hopelijk een waardevolle dialoog.

Aan het einde van de middag zal er een ‘pub quiz over wonen’ worden gehouden, waarmee een felbegeerde wisselbeker kan worden gewonnen, onder het genot van een hapje en een sapje. Er is live muziek en meer dan genoeg gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Kortom, een zeer interessant evenement voor besturen van dorpshuizen, dorpsbelangen, bestuurders, politici en andere initiatiefnemers & geïnteresseerden. Om meer informatie te krijgen, te leren van anderen, te ontdekken op welke wijze je mogelijk ondersteund kan worden, of om ideeën op te doen …welkom op zaterdag 21 mei aanstaande in Raerd.

Net stinne, mar der hinne! Hopelijk tot zaterdag 21 mei vanaf 14.30 uur (inloop). De officiële start is om 15.00 uur in de Laurentiuskerk in het centrum van Raerd.

Meer informatie kunt u vinden op onze website https://www.doarpswurk.frl/agenda-item/het-beraad-van-raerd-wenje-yn-fryslan/