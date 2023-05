Het Beraad in Raerd: Dorpskracht

RAERD- Of we het nou hebben over leefbaarheid, brede welvaart of welzijn dit alles valt en staat met de kracht van eigen dorpsbewoners.

Vrijwilligers in de dorpen zijn gemotiveerd vanuit zichzelf, houden van anderen en zijn ervaringsdeskundig binnen hun eigen leefomgeving. Om te zorgen dat de dorpsbewoners in Fryslân prettig kunnen wonen, sporten, muziek maken of hun eigen energie opwekken, is er kennis en ondersteuning nodig.

Doarpswurk heeft meer dan 40 jaar ervaring met het bieden van deze ondersteuning en op zaterdag 13 mei gaan we deze ervaring delen. Dit doen we in Raerd waar ons kantoor gevestigd is. Er zijn workshops te volgen en de mogelijkheid om onderling vragen te stellen of juist kennis te delen. Tevens kun je op speeddate met collega’s van Sport Fryslân, Keunstwurk en Streekwurk. Een van onze adviseur is ook aanwezig natuurlijk.

Ben jij vrijwilliger, nieuwsgierige inwoner, bestuurder of ambtenaar? Kom, geniet en vergroot je kennis, iedereen is welkom!

Programma:

Zaterdag 13 mei in het centrum van Raerd (SWF)



13.45 Inloop Laurentiuskerk.

14.00 Start met special guest Herman Pleij, emeritus hoogleraar & auteur.

Op zijn eigen unieke en humoristische wijze zal hij u meenemen in onder andere de ontwikkeling van de burgermoraal en de Nederlandse identiteit.

Workshops

15.00 Start van de twee workshoprondes (aanmelden ter plekke):

Dorpskracht en draagvlak – van dorpsplan naar dorpsvisie

Hoe gebruik je de dorpskracht en betrek je iedereen bij het maken van een dorpsvisie? Hoe maak je inwoners enthousiast om aan de slag te gaan? Tijdens deze workshop neemt Doarpswurk u mee in een stappenplan waarbij inwoners van jong tot oud plannen maken voor hun eigen dorp, daarmee aan de slag gaan en waarmee een dorpsvisie gemaakt kan worden.

Lees het interview – Nieuw stadsplan voor Stavoren

Vrijwilligers – behouden en werven

Of het nou gaat om het draaiende houden van de sportvereniging, het dorpshuis of de dorpsactiviteiten, zonder vrijwilligers gaat het niet lukken. Het is niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers te werven. Daarnaast heeft de coronacrisis ertoe bijgedragen, dat vrijwilligers hun baantjes hebben opgezegd. Hoog tijd dus om te werken aan het werven van vrijwilligers! Deze workshop biedt inspiratie en handvaten om meer vrijwilligers te werven én te behouden.

“Een energieonafhankelijk dorp: mixen en plakken”

Hoe word je als dorp energie onafhankelijk(er)? Voor duurzame dorpsinitiatieven is de Energiemix Methode een goede methode om jullie kansen voor duurzame energie in kaart te brengen. Zo hebben jullie een kickstart van jullie energiegemeenschap!

Bekijk het filmpje van de Energiemix Methode

Lees het interview met Tijnje waar gewerkt is met de methode

Projectplan schrijven en financieren – en de subsidiemogelijkheden

Tijdens deze workshop geven we tips en trucs voor het schrijven van een projectplan en het opstellen van een begroting. Daarnaast geven we een inzage in de verschillende subsidiemogelijkheden>

Vragenloket

15.00-17.00 uur. Tijdens de workshop rondes is het ook mogelijk om vragen te stellen. Het kantoor van Doarpswurk zal deze dag het loket zijn, waar collega’s van Sport Fryslân, Keunstwurk, Streekwurk en Doarpswurk klaar zitten om vragen te beantwoorden en hun kennis en ervaring te delen.

Doe mee aan de fotowedstrijd en win gratis optreden!

Maak een gekke, leuke, mooie of originele foto van de poster (bezorgd bij de secretaris van uw dorpshuis) op een plek in uw dorpshuis of dorp.

En win een gratis optreden van Bruno Rummler én de Doarpswurk-wisselbeker!

De uitreiking is op zaterdagmiddag 13 mei tijdens Het Beraad in Raerd.

Stuur uw foto naar info@doarpswurk.frl of tag ons @doarpswurk op social media.

Afsluiting met borrel en pizza

17.00 Samen gezellig afsluiten in het dorpshuis ‘De Trijesprong’ met een lekkere pizza en een drankje. Tussendoor is de prijsuitreiking van de fotowedstrijd.

19.00 Einde.

Aanmelden?

Meedoen is gratis en aanmelden hoeft niet, we vinden het wel fijn om te weten dat je komt (i.v.m. catering).

Je kan twee workshops volgen, bedenk thuis welke je favoriet zijn. Op 13 mei ’s middags maak je dan een definitieve keus, waarbij geldt dat vol = vol.

Locaties: Laurentiuskerk, dorpshuis De Trijesprong en kantoor Doarpswurk te Raerd (SWF).