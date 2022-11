Het belang van je vloerkleed reinigen

Je kunt tapijt natuurlijk wel stofzuigen, maar bij een grondige reiniging moet er toch wel iets meer gebeuren. Zit jij je daarom ook af te vragen wat er allemaal komt kijken bij een vloerkleed reinigen en waarom het zo belangrijk is om dit professioneel te laten aanpakken? Lees dan snel verder!

Om stofallergie en astma-klachten tegen te gaan

Een vloerkleed reinigen is om meerdere redenen belangrijk. Ten eerste bestaat een vloerkleed uit allerlei "haartjes" of vezels waar makkelijk vuil tussen kan komen. Een deel hiervan is met de stofzuiger weg te halen, maar vanwege de gewoven structuur van een vloerkleed is de kans groot dat er altijd stof of andere viezigheid achterblijft. Deze kunnen zich na verloop van tijd steeds meer opstapelen, waardoor het dus eigenlijk nooit écht schoon wordt. Als je bijvoorbeeld allergisch bent voor huisstofmijt of astma hebt, dan kun je last krijgen van je luchtwegen en dat is absoluut geen pretje. Om dit te voorkomen, kun je dus het beste je vloerkleed om de zoveel tijd grondig (laten) schoonmaken.

Kostbare vloerkleden verdienen een professionele aanpak

Een andere reden waarom een vloerkleed (professioneel) schoonmaken van belang is, is omdat vloerkleden vaak erg kostbaar zijn. Denk maar aan Perzische tapijten, berber tapijten, zijden tapijten en andere fijn geknoopte tapijten die gemaakt zijn van natuurlijke vezels en kleurstoffen die niet allemaal op eenzelfde manier gereinigd kunnen worden. Deze prachtige vloerkleden ogen steeds doffer als je ze nooit een schoonmaakbeurt geeft en dat is uiteraard zonde!

Om risico's op beschadigingen en verkleuringen te voorkomen, kun je je vloerkleed het beste laten reinigen door vloerkleedspecialisten van Cinco Cleaning. Deze professionals analyseren jouw vloerkleed of tapijt nauwkeurig en bepalen aan de hand van deze analyse de juiste reinigingsproducten en reinigingsmethode. Je vloerkleed wordt niet bij jou thuis gereinigd, maar wordt opgehaald door eigen chauffeurs van Cinco Cleaning. Tijdens het schoonmaken wordt onder meer gebruik gemaakt van een speciale klopmachine. Deze machine zorgt ervoor dat los vuil, zand en haar uit het vloerkleed geklopt wordt. Hoe meer droog vuil er op deze manier uit geklopt wordt, des te effectiever de schoonmaakbeurt is. Dit is dan ook één van de redenen waarom het vloerkleed niet thuis gereinigd kan worden. Na de reiniging wordt het kleed weer bij je thuis bezorgd. Deze haal- en brengservice is trouwens gewoon gratis.