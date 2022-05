Het Beerenburg Evangelie volgens Piter Wilkens gepresenteerd bij De Weduwe

SNEEK- Gistermiddag is onder grote belangstelling bij De Weduwe Joustra in Sneek ‘Het Beerenburg Evangelie volgens Piter Wilkens gepresenteerd. Het fraaie boekwerk, gebonden en met linnen rug, is geschreven door Harry de Jong met fraaie foto’s van Niels Westra. De opmaak van deze ‘Uitgeverij Louise-uitgave’( ‘boeken die er toe doen’) van Monique Vogelsang zorgen ervoor dat dit ‘Beerenburg Evangelie’ een ‘pronkje’ is. Het werd een ‘heerlijke’ middag aan het Kleinzand in Sneek.

Na een welkomstwoord van gastheer Steve Sibson van Weduwe Joustra, vertelde uitgever Eddy van der Noord over het waarom van dit eerste Beerenburgboek. Auteur Harry de Jong (Heerenveen) ging in op het schrijfproces en de samenwerking met hoofdpersoon Piter Wilkens. Vervolgens zong Piter Wilkens een aantal speciaal voor dit project geschreven nieuwe liedjes.

Goddelijk slokje

Singer-songwriter Piter Wilkens heeft niet alleen een passie voor muziek, maar ook voor beerenburg. In dit boek gaat hij op zoek naar de oorsprong van deze drank. De tocht begint in Amsterdam, aan de Stromarkt nummer 9. Hier zorgt Hendrik Beerenburg in 1724 met zijn op jenever getrokken geneeskrachtige kruiden – als was het buskruit – voor de oerknal van dit ‘goddelijke slokje’.

Vervolgens gaat de tocht door prachtige natuurgebieden, waar de kruiden die beerenburg op smaak brengen volop groeien en bloeien. Ook maken we kennis met kleurrijke en legendarische Friese distilleerders, die als ware fakkeldragers het erfgoed van Hendrik Beerenburg tot op de dag van vandaag in ere houden.

Piter concludeert aan het eind van zijn zoektocht: ‘Beerenburg is ook rock and roll.’ Daarom schreef hij speciaal voor dit boek een aantal nieuwe nummers. De verhalen en de liedjes in dit boek zijn net zo smakelijk als beerenburg zelf.

