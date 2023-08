Hester Jasper opgeroepen voor EK volleybal

SNEEK- Volleybalster Hester Jasper uit Sneek mag in actie komen op het Europees kampioenschap. Het heeft te maken met een blessure van de speelster Nova Marring, die daardoor niet meer op het veld terugkomt.

Bondscoach Felix Koslowski heeft Jasper gekozen als haar vervanger. Het EK vindt op dit moment plaats in Florence. De volleybalvrouwen komen zondag in actie in de achtste finale tegen Zwitserland. Mocht Nederland het duel winnen, dan gaat het door naar de kwartfinale op dinsdag.