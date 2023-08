Hester Jasper afgevallen voor selectie EK volleybal, Marrit Jasper wel mee naar Estland

SNEEK- De Nederlandse selectie voor het EK volleybal is bekend. De Sneker Marrit Jasper gaat mee naar Estland, waar het kampioenschap donderdag begint.

Coach Koslowski neemt zus Hester Jasper niet mee. Hester komt uit voor de Duitse club Dresdner SC 1898, Marrit voor het Franse Neptunes de Nantes Volley-Ball.

De Nederlandse ploeg treft in de groepsfase van het EK het gastland Estland, Frankrijk, Spanje, Slowakije en Finland. Frankrijk is na Nederland het hoogstgeplaatste land in de poule en daarmee op papier de moeilijkste tegenstander.

Bron: Omrop Fryslân