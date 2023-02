Hessel Hagedoorn wint voorleeswedstrijd 

SIBRANDABUORREN- Hessel Hagedoorn van de Mienskipsskoalle De Legegeaën in Sibrandabuorren heeft de halve finale van de voorleeswedstrijd gewonnen. Deze wedstrijd voor leerlingen uit groep 7 en 8 vond dinsdagavond plaats in bibliotheek Sneek. Lycke Hoekstra van de Kogge uit IJlst werd tweede en de derde plaats was voor Lieke Althuisius van de St. Bonifatius uit Sneek.