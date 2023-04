DEN HAAG- De herstelwerkzaamheden Prinses Margriettunnel duren langer dan verwacht, zo laat minister Mark Harbers in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer weten. Hieronder de betreffende brief.

"Geachte voorzitter, Op 13 december 2022 is het wegdek in de Prinses Margriettunnel in de A7 omhoog gekomen en is de weg voor een periode van 8 weken afgesloten geweest voor alle verkeer. Op 6 februari 2023 is de tunnel weer gedeeltelijk opengesteld.

In eerdere brieven aan uw Kamer12 en beantwoording van Kamervragen is aangegeven dat Rijkswaterstaat, naast het zo snel mogelijk weer opstellen van de tunnel, ook werkt aan het opzetten van een herstelplan voor de tunnel en aan het achterhalen van de oorzaak van het falen. Dit om aan te kunnen geven of er een kans is op falen bij andere tunnels in Nederland die op dezelfde wijze zijn aangelegd. Aan uw Kamer is toegezegd u medio maart te informeren over het herstelplan voor de tunnel.

Herstelplan en onderzoek

Er wordt onderzoek verricht naar het grondwater, de exacte opbouw van de ondergrond, de staat van het beton en de trekpalen in de tunnel. Het uitvoeren van de onderzoeken in de tunnel, blijkt lastiger dan gedacht en kost meer tijd dan voorzien. De druk van het grondwater maakt onderzoek naar de palen lastig en daar komt bij dat niet alle palen nu bereikbaar zijn als gevolg van de ballast in de tunnel en het verkeer dat door de tunnel gaat. De eerder aangegeven verwachting dat in maart het herstelplan afgerond kan worden, is helaas niet haalbaar gebleken.

Mogelijke herstelmaatregelen zijn het vervangen van trekpalen onder de tunnel en het sterker verankeren van de tunnelwanden. Om het definitieve herstelplan te kunnen bepalen wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de wijze van uitvoering én worden praktijkproeven gedaan met trekpalen. Om de juiste afwegingen te kunnen maken is zorgvuldige afstemming met de stakeholders nodig. Naar verwachting is het herstelplan voor de zomer 2023 gereed. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de wijze van herstel van de Prinses 1 Kamerstuk 2023Z01155 2 Kamerstuk 29296 nr 47 Ministerie van Inf rastructuur en Waterstaat P agina 2 van 2 Margriettunnel, als ook over de wijze waarop communicatie met stakeholders en weggebruikers plaatsvindt.

Het verdere onderzoek naar het faalmechanisme van de trekpalen in de Prinses Margriettunnel én het interpreteren van de betekenis daarvan voor andere objecten in Nederland met een vergelijkbare fundering, gaat langer duren. Voor dit onderzoek is het nodig dat alle trekpalen onderzocht zijn. Zoals eerder aangegeven, zijn niet alle palen bereikbaar. Tijdens het herstel van de tunnel kan het onderzoek naar de palen worden afgerond, waarna de resultaten worden geïnterpreteerd. De verwachting is dat dat in het najaar van 2023 is afgerond waarna de Kamer zal worden geïnformeerd.

Situatie rondom de Prinses Margriettunnel

Rijkswaterstaat monitort, in samenwerking met de provincie en betrokken gemeenten, de verkeerssituatie sinds de afsluiting van de tunnel op 13 december 2022. Uit die monitoring blijkt dat de intensiteiten op de omleidingsroutes en de wegen parallel aan de A7 na de gedeeltelijke openstelling van de Prinses Margriettunnel op 6 februari 2023 weer terug zijn op het niveau van voor de calamiteit. Dit betekent dat er geen sprake meer is van verkeersoverlast in de nabijgelegen dorpen. Ook is er geen toename in het aantal ongevallen. Op de A7 zelf, stroomt het verkeer goed door en er is alleen in de ochtend- en avondspits sprake van enige vertraging voor de tunnel.

Effect voor weggebruikers

Weggebruikers zullen de komende tijd weinig hinder ervaren door de onderzoeken in de tunnel en proeven met de trekpalen. Het verkeer kan de tunnel blijven gebruiken. Wel zijn de werkzaamheden, door onder andere inzet van groot materieel, zichtbaar voor weggebruikers.

Als de herstelmaatregelen bekend zijn zal ook duidelijk worden welke hinder voor weggebruikers kan optreden. Mogelijk moeten rijstroken anders gesitueerd worden of moet de tunnel tijdelijk worden afgesloten (zoveel mogelijk ‘s nachts of tijdens weekenden). Weggebruikers en andere stakeholders worden hierover tijdig geïnformeerd.

Hoogachtend, DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, Mark Harbers"