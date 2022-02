Herstelwerkzaamheden na de storm zijn begonnen

SNEEK - Her en der zijn bouwbedrijven al druk bezig met herstelwerkzaamheden aan de woningen die schade hebben ondervonden van de stormen Dudley en Eunice.

Vanochtend bracht wethouder Faber van gemeente Súdwest-Fryslân nog een bezoek aan de wijk Lemmerweg-Oost om de schade te inspecteren, die de storm in de wijk heeft aangericht. Inmiddels is er ook een begin gemaakt met het herstel van de schade aan de zijgevel van de getroffen flat in de Hein Doekesstraat.