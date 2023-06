Herstel Prinses Margriettunnel begonnen, problemen gevolg van constructiefout

Na uitgebreid onderzoek kwam men tot de ontdekking dat bij de bouw in de jaren '70 van de tunnel een ontwerpfout is gemaakt. De stalen trekpalen die de tunnelbak op zijn plaats moeten houden waren te dun en de kwaliteit was te goed. ,,Daardoor kwamen er scheurtjes in de palen, ontstond er corrosie en daardoor gaat de boel kapot." Ook waren er te weinig ankers aangebracht.

1450 nieuwe trekpalen

Bij het onderzoek bleek dat er nog een deel van de tunnelbak los ligt. Rede voor Rijkswaterstaat om alle veertig bakken opnieuw vast te leggen. Dit gebeurt met 1450 nieuwe dikkere trekpalen, waarvan de eerste vandaag de grond in gaat. Daartoe werd door onder andere gedeputeerde Avine Fokkens, burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren en wethouder Michel Rietman van Súdwest-Fryslân een sluissysteem gesloten.

Werkwijze

Bij de innovatieve werkwijze die gebruikt wordt maakt men met een boor gaten in de betonvloer. Daarop wordt een sluisconstructie geplaatst om de enorme druk van het grondwater tegen te gaan. Door de sluisconstructie en betonvloer heen worden boorbuizen de grond in gebracht. Daarin wordt een cementmengsel gestort met daarin een trekpaal.

De boorbuis gaat er daarna weer uit en wanneer het cement hard is wordt de trekpaal aan de tunnelmoot vastgemaakt. Daarna wordt het boorgat in de betonvloer dichtgemaakt. Als alle nieuwe trekpalen aangebracht zijn, wordt het verkeer omgeleid naar één kant van de tunnel en kan men beginnen met de wanden van de tunnelbak.

Het herstel van de Prinses Margriettunnel zal minimaal een jaar in beslag gaan nemen. Tijdens de werkzaamheden blijft er aan elke kant van de tunnel een rijstrook open.