Hersenstichting Collecteweek stormachtig van start

SNEEK- Maandag 31 januari ging de collecteweek van de Hersenstichting van start. Er liepen meteen al vele collectanten langs de deur.Vorig jaar was de collecteweek volledig online, gelukkig is het nu weer mogelijk om met een "echte" bus op pad te gaan. Na twee stormachtige dagen brak halverwege de week het zonnetje door. De geluiden van de collectanten zijn positief. De bereidheid om een bijdrage aan de Hersenstichting te geven is er zeker. Voor de mensen die geen kleingeld in huis hebben is het mogelijk om een gift via de QR code te doen aan de collectant.