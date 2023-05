Heropening Wijn&Spijslokaal de Kastanje

SNEEK- Na een grondige verbouwing opent de Kastanje weer haar deuren. Tijdens de verbouwing is de ‘zitkuil’ achterin opgehoogd en gelijkvloers gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om meer gasten te ontvangen en daarmee de luxe van aanhoudende drukte op te vangen.

Ook is geluisterd naar de wens van gasten om aan lage tafels te zitten en dit is gerealiseerd met de nieuwe zitplaatsen.

Tijdens het verbouwen is ook rekening gehouden met het verduurzamen van het restaurant. De wanden, vloer en het plafond is geïsoleerd, zodat het ook in de winter aangenaam vertoeven is.

Op vrijdag 12 mei ( vandaag) openen we de deuren weer en zijn we klaar voor de toekomst!

De Kastanje is geopend van donderdag t/m maandag.

Een gastvrije groet,

Kim Mok - van der Zee