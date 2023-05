Heropening Nicolaaskerk Offingawier als MFC

OFFINGAWIER- Op zaterdagmiddag 13 mei a.s. is de heropening van de Nicolaaskerk als MFC in Offingawier. Tijd: van 16.00 – 18.00 met life muziek.

“Na een traject van jaren en lange adem zijn we klaar om de kerk te laten zien en ‘in bedrijf’ te gaan. Ons doel was en is om de Nicolaaskerk voor het dorp te behouden als markant, pittoresk en beeldbepalend monument. Daarvoor zijn verschillende aanpassingen in het gebouw gerealiseerd waar we trots op zijn”, aldus de organisatie.

“Evenwel is het werk niet gedaan. Restauratie van het bijzondere orgel, de toren en stappen richting verduurzaming liggen voor ons. We hopen met een draaiende exploitatie een en ander de komende jaren verder aan te pakken. Voor nu eerst de start”, laat het bestuur van de ‘Nicolaastsjerke Offenwier’,weten.