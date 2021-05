Heropening leslocaties vormt aftrap digitale open dag ‘Klik & Ontdek’

SNEEK- Kunstencentrum Atrium houdt haar jaarlijkse open dag ditmaal grotendeels online. ‘Klik & Ontdek’ bestaat uit meer dan honderd filmpjes waarin docenten vertellen over hun les, cursus of groep. Ze staan vanaf woensdag 19 mei op kunstencentrumatrium.nl/ontdek. Daarnaast geven enkele docenten op de website een videorondleiding door het Atrium in Sneek. De dag van de lancering was extra feestelijk omdat er weer, onder voorwaarden, op locatie les gegeven mag worden.

Digitale open dag

Docenten van alle afdelingen hebben filmpjes gemaakt: muziek, dans, theater, musical en beeldende kunst. Ze stellen zichzelf voor en leggen uit hoe hun les eruit ziet. Daarnaast vertellen de muziekdocenten iets over hun instrument en zien kijkers bij dans, theater en musical fragmenten uit voorstellingen zoals de Atrium Dansdagen en de MUZT-musicals. De meeste filmpjes duren een tot anderhalve minuut.

Informatiegesprekken op 5 juni

Belangstellenden kunnen zaterdag 5 juni op de leslocatie in Sneek nadere informatie verkrijgen over de lessen, cursussen en groepen van muziek, dans, theater, musical en beeldende kunst. Hiervoor is een persoonlijk gesprek mogelijk met het hoofd of de coördinator van een afdeling. Op de website van 'Klik & Ontdek' moet eerst een afspraak worden gemaakt.

Instrumenten uitproberen

Zaterdag 5 juni zijn er in het Atrium in Sneek een-op-een proeflessen bij de muziekafdeling. Deze zijn op afspraak en bedoeld voor kinderen in groep 5 van de basisschool die via kunstencentrum Atrium Muziekmix-lessen volgen. Mocht het aantal aanmeldingen het toelaten, dan kunnen ook kinderen uit groep 5 en 6 die niet op Muziekmix zitten, een proefles volgen. Bij de proefles mag een ouder/verzorger aanwezig zijn. Aanmelding verloopt via kunstencentrumatrium.nl/doedag.

Op 5 juni gelden er coronamaatregelen. In de weken daarna zijn er proeflessen mogelijk voor wie door ‘Klik & Ontdek’ enthousiast is geraakt.

Weer les op locatie

Woensdag 19 mei vonden voor het eerst sinds maanden lessen op locatie plaats. Er zijn weer instrumentale en vocale muzieklessen mogelijk zonder voorbehoud van leeftijd: maximaal twee leerlingen met een docent. Ook alle klassikale lessen kunnen weer plaatsvinden zonder voorbehoud van leeftijd, net als repetities van ensembles, orkesten en koren. Portier Cor Zijlstra wachtte de leerlingen bij een feestelijk aangeklede entree op. Pianodocent Wietse Marra begroette om 11.30 uur de allereerste leerling.