Herindicatie huishoudelijke hulp houdt senioren bezig

Een greep uit de vragen uit de zaal: “Klopt dit wel: Ik krijg geen hulp want ze zeggen dat mijn man het wel kan doen”. “Klopt het dat je postcode bepaalt welke aanbieder je krijgt?” “Ik heb gehoord dat ze door het hele huis gaan, klopt dat? Als ik meer hulp nodig heb, kan ik dan een herindicatie aanvragen?” “Hoe vaak mag het gebeuren dat de zorgaanbieder zegt dat er deze week geen huishoudelijke hulp is?”

“Mensen zijn bang dat ze geen hulp krijgen, daar slapen ze niet van”, wist Sonja Zuur van FNV Senioren. “Vaak wordt 125 minuten als standaard gezien, maar zorg dat je de hulp krijgt die je nodig hebt. Niemand is gelijk; wat voor de buurvrouw geldt, hoeft niet voor jou te gelden.” Ze gaf de aanwezigen allerlei tips en adviezen mee. “Zorg dat je weet wanneer jouw beschikking verloopt en dat je ongeveer 8 weken van tevoren verlenging aanvraagt. Bereid een keukengesprek goed voor, je kunt iemand van het FNV of een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen dit gesprek samen met jou te voeren. Doe je niet beter voor dan je bent, beschrijf je slechtste dag. Denk goed na over wat anderen voor jou kunnen doen, maar vraag je ook af of je dit echt van hen mag vragen. Check wanneer je het gespreksverslag van het keukentafelgesprek kunt verwachten. Weet dat er geen bijstelling van uren kan plaatsvinden, voordat je dit verslag ontvangen hebt. Weet ook dat je bezwaar kunt aantekenen als je het niet eens bent met het verslag en dat je hier ondersteuning bij kunt vragen. ”

Er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben, maar steeds minder die het kunnen geven. Hoe gaan we om met schaarste in de zorg, is een vraag die veel van de aanwezigen bezig houdt. Ze maakten dan ook gretig gebruik van de mogelijkheid vragen te stellen aan wethouder Marianne Poelman. Deze vertelde over sporen die de gemeente bewandelt om de schaarste te tackelen en nodigde hun uit actief melding te blijven maken van zaken die beter kunnen.